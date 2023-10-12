В Госдуме предложили ввести единые правила тарифов и льгот на парковку

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров выступил с предложением о введении единых правил формирования тарифов платных парковок, а также призвал определить категории граждан, имеющих льготное право на пользование стоянками.
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