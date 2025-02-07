Почему нельзя спать у зеркала и головой к окну: приметы, которые работают

Мудрость предков В каждой культуре есть свои суеверия, связанные с домом. Некоторые из них можно объяснить с точки зрения логики и психологии, другие связаны с тонкими энергиями, но одно можно сказать точно: многие приметы действительно работают.
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