В Поморье стартует всероссийская неделя безопасности дорожного движения

С 16 по 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогахВо всех школах и детских садах региона будет активизирована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а вся информация о работе образовательных организаций в рамках мероприятия будет размещаться с хештегом: #НеделяБезопасности2024.