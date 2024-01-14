Военные РФ уничтожили склад авиабоеприпасов ВСУ под Днепропетровском

ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ Российские войска поразили склад ВСУ где хранились авиационные боеприпасы, который располагался на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье, 14 января, в министерстве обороны России.