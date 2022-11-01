Развозжаев сообщил о сбитом моряками беспилотнике на севере Севастополя

Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Такое заявление ночью 1 ноября сделал губернатор Михаил Развозжаев.
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