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Развозжаев сообщил о сбитом моряками беспилотнике на севере Севастополя

Развозжаев сообщил о сбитом моряками беспилотнике на севере Севастополя

Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник в районе Любимовки на севере Севастополя. Такое заявление ночью 1 ноября сделал губернатор Михаил Развозжаев.

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