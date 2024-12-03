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"Я здесь пять лет! Как я вернусь домой, где ни работы, ни перспектив?": Яркий рейд с выдворением провели в Новосибирской области

"Я здесь пять лет! Как я вернусь домой, где ни работы, ни перспектив?": Яркий рейд с выдворением провели в Новосибирской области

Avia.pro - СМИ Когда в Новосибирской области начинается рейд по миграционному законодательству, в воздухе чувствуется напряжение, которое можно было бы резать ножом.

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Комментарии
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татьяна Ivanova
Какие из них строители? Вы что? У них все дома которые они строили на дачных участках как попало сляпаны
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2 час.
LL
Lina Lina
Дайте высокие зарплаты местному населению, и не надо будет привлекать пришлых.
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2 час.
АП
Аndrey Перзеке
Когда серьёзные вопросы берутся решать безмозглые идиоты, всё так и получается.
Ответить
38 мин.

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