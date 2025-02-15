В Россию едет самый мощный BMW X5 — X5 M Competition 2025. 637 л.с. и 3,9 с до 100 км/ч — дорого

BMW X5 M Competition 2025 модельного года поступил в продажу в России. Машины пока нет в наличии, поставки запланированы на март-апрель, но цена уже известна, и она, скорее всего, будет впечатляющей: 26,9 млн рублей.
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