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Кубань купит Дворец самбо за 4,1 миллиарда рублей в Краснодаре

Кубань купит Дворец самбо за 4,1 миллиарда рублей в Краснодаре

Дворец самбо в Краснодаре будет выкуплен региональным правительством за 4,1 миллиардов рублей. Согласно постановлению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, это решение было принято в рамках программы развития физической культуры и спорта в регионе.

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