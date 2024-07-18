В Сянгане презентовали напечатанные традиционными иероглифами сборники письменных работ и выступлений Си Цзиньпина

Сянган, 17 июля /Синьхуа/ -- Три сборника письменных работ и выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, напечатанные традиционными китайскими иероглифами, были представлены в среду на открытии книжной ярмарки в Специальном административном районе /САР/ Сянган.
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