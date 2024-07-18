Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Сянгане презентовали напечатанные традиционными иероглифами сборники письменных работ и выступлений Си Цзиньпина

Сянган, 17 июля /Синьхуа/ -- Три сборника письменных работ и выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, напечатанные традиционными китайскими иероглифами, были представлены в среду на открытии книжной ярмарки в Специальном административном районе /САР/ Сянган.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх