В Сянгане презентовали напечатанные традиционными иероглифами сборники письменных работ и выступлений Си Цзиньпина

Сянган, 17 июля /Синьхуа/ -- Три сборника письменных работ и выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, напечатанные традиционными китайскими иероглифами, были представлены в среду на открытии книжной ярмарки в Специальном административном районе /САР/ Сянган.