Самые страшные железные дороги со всего мира

Представьте, что вы едете на поезде мимо живописных гор и равнин, любуетесь потрясающими видами из окна, попивая ароматный кофе… А теперь представьте, что ваш поезд едет о-о-очень медленно, да еще и по узкой дороге на высоте 3000 метров, которая, кстати, проходит по краю отвесного ущелья.