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Малик Обама: мой сводный брат Барак по-прежнему управляет США

Малик Обама: мой сводный брат Барак по-прежнему управляет США

Сводный брат бывшего президента США Абонго Малик Обама заявил, что Барак Обама по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах демократического кандидата Камалы Харрис.

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