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Царьград

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Сергей Грей рассказал, как нейросети упрощают съемки кино

Сергей Грей рассказал, как нейросети упрощают съемки кино

Современные технологии меняют киноиндустрию, как отметил режиссер проекта "Клипзавод" Сергей Грей. Цифровые декорации заменяют реальные, ускоряя процесс съемок, как в примере с пляжной сценой.

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