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Чем отличается ранец от рюкзака и портфеля — один из них убьет детскую спину

Чем отличается ранец от рюкзака и портфеля — один из них убьет детскую спину

Для кого-то это синонимы, но на самом деле ранец, рюкзак и портфель — три разных вида сумок, причем не каждая из них подходит для ребенка.

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