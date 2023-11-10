Школьник из Салехарда покорил экспертов: его сайт для подготовки к ЕГЭ получил признание на Всероссийской конференции

В финале Всероссийской научно-практической конференции имени Жореса Алфёрова, прошедшей в Санкт-Петербурге, учащийся 11 класса и вице-вахмистер казачьего кадетского класса шестой школы города Салехарда, Перетятко Всеволод, представил свою работу в секции «IT технологии».