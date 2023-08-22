Украина намерена получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. По мнению киевских властей, такой набор поможет им «захватить Крым», пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Forbes: Украина запросила у США оружие для «захвата Крыма»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Хитрый жиденыш Зелебобик дразнит США Крымом, как дразнят кошку кусочком рыбки... Сулит... "МЫ захватим Крым!"... А ТЕ ВЕДУТСЯ.... Прыгают на это!!! Зелебобик знает, как США нацелились разместить в Крыму, в Севастополе, свою военную базу, уже даже наметили, какую близлежащую к морской акватории русскую школу закроют, и где разместится их штаб. Мечтали, КАК ОНИ БУДУТ ЧМЫРИТЬ и РОССИЮ, И ЕВРОПУ!! И будет им всемирная власть над всеми!! И никто им не указ!!
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