Forbes: Украина запросила у США оружие для «захвата Крыма»

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лина любимцева

Хитрый жиденыш Зелебобик дразнит США Крымом, как дразнят кошку кусочком рыбки... Сулит... "МЫ захватим Крым!"... А ТЕ ВЕДУТСЯ.... Прыгают на это!!! Зелебобик знает, как США нацелились разместить в Крыму, в Севастополе, свою военную базу, уже даже наметили, какую близлежащую к морской акватории русскую школу закроют, и где разместится их штаб. Мечтали, КАК ОНИ БУДУТ ЧМЫРИТЬ и РОССИЮ, И ЕВРОПУ!! И будет им всемирная власть над всеми!! И никто им не указ!!