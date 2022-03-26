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Экс-игрок «Кубани» СЕЛИН: В СССР был железный занавес, но футболисты ездили в турне в Британию. Теперь в международный спорт мы вернемся нескоро

Экс-игрок «Кубани» СЕЛИН: В СССР был железный занавес, но футболисты ездили в турне в Британию. Теперь в международный спорт мы вернемся нескоро

«Когда российские команды смогут вернуться в международные турниры? Почему-то мне кажется, что нескоро, - поделился бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин.

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