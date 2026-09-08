«Сделаю из своей квартиры Версаль»: Медведева — о своем неожиданном хобби

Фото: телеграм-канал фигуристок Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в новом выпуске «Добротур» раскрыла необычное увлечение, которое захватило ее после завершения карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Менделеевске пр...
- Момент наезда «Ла...
- Волейболистка ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым