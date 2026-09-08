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Татар-информ

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«Сделаю из своей квартиры Версаль»: Медведева — о своем неожиданном хобби

«Сделаю из своей квартиры Версаль»: Медведева — о своем неожиданном хобби

Фото: телеграм-канал фигуристок Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в новом выпуске «Добротур» раскрыла необычное увлечение, которое захватило ее после завершения карьеры.

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