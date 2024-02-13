Любителям кофе: Учёные обнаружили необычный способ похудения

Кофе ускоряет метаболизм и помогает снизить вес. утверждают эксперты.Несмотря на то, что многие эксперты считают кофе вредным напитком, учёные обнаружили, что напитки с содержанием кофеина и невысоким содержанием калорий влияют на снижение веса.