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Любителям кофе: Учёные обнаружили необычный способ похудения

Любителям кофе: Учёные обнаружили необычный способ похудения

Кофе ускоряет метаболизм и помогает снизить вес. утверждают эксперты.Несмотря на то, что многие эксперты считают кофе вредным напитком, учёные обнаружили, что напитки с содержанием кофеина и невысоким содержанием калорий влияют на снижение веса.

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