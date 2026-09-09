Волчанский котёл ещё не закрыт, но выхода из него уже почти нет: что происходит на севере Харькова

Кольцо вокруг 1,7 тысячи военных ВСУ на севере Харьковской области уже есть, но мешок ещё не завязан.
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