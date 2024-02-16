Стало известно, на кого из иностранцев больше всего западают россияне

РИАМО - 16 фев. По результатам исследования компании СДЭК и дейтинг-сервиса «Мамба» выяснилось, что 76% девушек и 83% мужчин готовы вступить в отношения на расстоянии и найти вторую половину за рубежом, сообщает Life.
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