Секретарь коммунистической партии Франции предложил провести повторные референдумы в Крыму и Донбассе

Виктор Луговой

А он вообще нам кто? Чё-та он у нас распоряжается? Пусь у себя там где-нить в Гаронне референдумы проводит, в Бретани... На Корсике, во. У нас уже провелось всё, что надо, все галочки поставлены в билютнях. Импорт офигел вконец уже...