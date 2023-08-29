Военное обозрение

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Секретарь коммунистической партии Франции предложил провести повторные референдумы в Крыму и Донбассе

Секретарь коммунистической партии Франции предложил провести повторные референдумы в Крыму и Донбассе

Секретарь коммунистической партии Франции Фабьен Руссель подчеркнул, что необходимо уважать мнение жителей Крыма и Донбасса и провести на территории этих регионов повторные референдумы при участии международных наблюдателей.

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Комментарии
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Виктор Луговой
А он вообще нам кто? Чё-та он у нас распоряжается? Пусь у себя там где-нить в Гаронне референдумы проводит, в Бретани... На Корсике, во. У нас уже провелось всё, что надо, все галочки поставлены в билютнях.  Импорт офигел вконец уже...
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16 час.
анатолий андреев
В Нигере ваш референдум, вот там и отсосите!!
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15 час.
анатолий андреев
Луговой, ЕБИЛЮТНЯХ!
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15 час.

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