Глава Крыма встретился с министром энергетики России

Сергей Аксёнов встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым: обсуждали подготовку к зиме.Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с министром энергетики России Сергеем Цивилёвым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым