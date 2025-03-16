МакSим появилась в свадебном платье после сообщений о новом мужчине

Недавно артистка намекнула на новые отношения. Марина Максимова Кадр видеоНакануне на телеканале ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Конфетка», в котором звезды российского шоубизнеса поют кавер-версии авторских песен простых пользователей соцсетей.
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