Бородина на грани развода? Кто покинул шоу "Большой куш" в полуфинале

До полуфинала шоу "Большой куш — 2" дошли только четыре из 12 звездных дуэтов. В выпуске от 20 сентября 2026-го соревновались: Алена Повышева и Сергей Кашников; Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко; Ольга Бородина и Лидия (дочь Глюкозы); Алан Галич и Артур Далалоян.