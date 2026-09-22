Валиеву раскритиковали за постановки от французского хореографа Бенуа Ришо

Российская фигуристка Камила Валиева подверглась критике за программы, поставленные французским хореографом Бенуа Ришо, которые она представила на контрольных прокатах перед новым сезоном, пишет Sport24.
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