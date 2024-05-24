В крымскую лабораторию из новых регионов везут медицинское оборудование для проверки и калибровки

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым с недавних пор стал относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, поскольку обслуживает предприятия, выполняющие гособоронзаказ.
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