Институт изучения военных конфликтов ISW из США подтвердил успехи ВС России в Бахмуте

Институт изучения войны (ISW) из США, который отслеживает события специальной военной операции на Украине, сообщил, что войска Вооруженных Сил Российской Федерации добились успеха вблизи Артемовска (Бахмута), сообщает "Московский Комсомолец".
Институт изучения войны (ISW) из США, который отслеживает события специальной военной операции на Украине, сообщил, что войска Вооруженных Сил Российской Федерации добились успеха вблизи Артемовска (Бахмута), сообщает "Московский Комсомолец".
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