Banki.loans

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Человек на своем месте. молодец.RT опубликовал фо...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Интересно, интересно, когда это существо на батуте скакало оно случайно не бошкой отталкивалось?Пользователи Twit...
  • Z Muliphein
    Игорь Иваныч прям как партизан, с бородой😀RT опубликовал фо...

Институт изучения военных конфликтов ISW из США подтвердил успехи ВС России в Бахмуте

Институт изучения военных конфликтов ISW из США подтвердил успехи ВС России в Бахмуте

Институт изучения войны (ISW) из США, который отслеживает события специальной военной операции на Украине, сообщил, что войска Вооруженных Сил Российской Федерации добились успеха вблизи Артемовска (Бахмута), сообщает "Московский Комсомолец".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх