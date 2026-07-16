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Наш потерянный мир

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Тайвань задействовал на учениях самые мощные гаубицы НАТО

Тайвань задействовал на учениях самые мощные гаубицы НАТО

Вооруженные силы Тайваня в ходе недавних учений развернули самоходные артиллерийские установки (САУ) M110 калибра 203 миллиметра, которые считаются самыми мощными артиллерийскими системами стандарта НАТО.

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