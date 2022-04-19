Медвежий угол

36 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юна
    Он просто плешивый м*дак и всё.Без роду-племени....
  • валерий лисицын
    "Хохол останется хохлом, хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом он подставляет только жопу". (Н.В. Гог...Заигрался в свое ...
  • Владимир Алтайцев
    Почему  с ним не хотят  знаться  родители, ясно, как день. Пашка-парашка же  педераст. И родителям  стыдно  .Без роду-племени....

Ролик о нашей бабушке облетел весь мир!

Ролик о нашей бабушке облетел весь мир!

бабкины секреты Всем здравствуйте! Не могу не поделиться с Вами этим роликом! Я очень давно смотрю канал Vaseslav на ю тубе, у них 334 000 подписчиков, этот канал очень часто банят! Не нравится западным держателям ю туба правда о России! А ребята возвращаются и снова рассказывают нам , что есть нормальные люди, которые правильно понимают Россию, и хотят о ней знать больше! Мне они нравятся, потому, что они доносят мнения простых людей со всего мира, это своего рода борьба с враньем Запада.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх