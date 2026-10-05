Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году. Как пишет РИА Новости, министр выступил с речью на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета России на 2027—2029 годы.
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