Эльмира Зарипова авылларда бала табучыларга дәүләттән түләүләр икеләтә артканын искәртте

ТР хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова Татарстанда авыл җирендә бала тапкан хатын-кызларга республикада гамәлгә ашырыла торган программа буенча дәүләттән түләүләр ике тапкыр артканын искәртте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии