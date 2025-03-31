Ипотека под 6% на «вторичку», прием в школы и рост пенсий: апрель-2025 – новые законы

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых миллионы пенсионеров получат проиндексированные пенсии, семьи с маленькими детьми смогут взять ипотеку под 6% на вторичном рынке, а еще стартуют весенний призыв в армию и приемная кампания в школы.