Нового директора парка «Патриот» задержали. Бывшего главу ранее приговорили к 5 годам колонии

Страна и люди

Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев в 2021 году заработал 3,3 млн рублейAndrey 69/Shutterstock/FOTODOM В Москве директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.