Bloomberg: Индия ищет замену российской нефти из-за угроз Трампа о пошлинах

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали искать альтернативные источники нефти после предупреждений президента США Дональда Трампа о возможных вторичных пошлинах, связанных с российскими поставками нефти.
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