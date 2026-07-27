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RT Russia

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Путин назвал последние годы одними из решающих в истории России

Путин назвал последние годы одними из решающих в истории России

Президент России Владимир Путин назвал последние годы одними из решающих в истории страны. «Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», — сказал он на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

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