Путин назвал последние годы одними из решающих в истории России

Президент России Владимир Путин назвал последние годы одними из решающих в истории страны. «Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», — сказал он на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.