70 дронов ВСУ уничтожили за три часа над регионами России

ТАСС/Александр Полегенько Средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за утро воскресенья 70 украинских дронов над регионами России, из них 34 были ликвидированы в небе над Московской областью, сообщили в Минобороны России.
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