Дзержинский округ: осудили избивших раненого военнослужащего

Нападавшие выломали дверь и избили военнослужащего, лечившегося после ранения, требуя деньгиВ Дзержинском округе вынесли приговор двум местным жителям, которые в ночь с 17 на 18 апреля 2025 года в Товарково выломали дверь в квартиру военнослужащего, лечившегося после ранения и избили его.
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