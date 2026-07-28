Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации

Валентина Литвяк

Обновить Совфед на 20-30% это означает отдать новичков на растерзание сидящим четверть века в лучшем случае бездельников, а в худшим уголовников. И маму крестную отправить на пенсию. а там видно будет может к птенцам её гнезда, в места не столь отдаленные. Обновить на 95% не менее, тогда можно будет ожидать пользы от этой непонятной структуры.