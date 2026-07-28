Обновление состава Совета Федерации после сентябрьского единого дня голосования станет важным этапом для работы верхней палаты парламента.
Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
Комментарии
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Анфиса Иванова
Ааааа это в смысле, что женка друга Собчака мадам Нарусова " давай, пока...пока..." ?!
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1 м.
Валентина Литвяк
Обновить Совфед на 20-30% это означает отдать новичков на растерзание сидящим четверть века в лучшем случае бездельников, а в худшим уголовников. И маму крестную отправить на пенсию. а там видно будет может к птенцам её гнезда, в места не столь отдаленные. Обновить на 95% не менее, тогда можно будет ожидать пользы от этой непонятной структуры.
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1 м.
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