Химия удобрила погрузку РЖД. Для нефтепродуктов подыщут место в очереди. Вагоны попадут в калибратор. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были обсуждения в правительстве вопроса приоритетности ж/д перевозок нефтепродуктов, пополнение парка локомотивов РЖД и соглашение монополии и Кузбасса о вывозе угля.
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