В Москве несовершеннолетнюю изнасиловали и развратили в пункте выдачи «Озон»

W

Walery

В России русские культурные, законопослушные, терпеливые, толерантные... про Кровную Месть уже забыли... Вот и едут к нам разные таджики, способные на террор в нашей стране, и могущие тяжелораненного русского - полосовать ножом по горлу и снимать это на видео... И самое страшное и ужасное - для Тимати и Манижи это даже недостойно внимания, для них неприемлемы методы как беглецов-террористов ловили в весеннем лесу... Таджики уже больные люди и все они завербованные штатами и заражены религиозным вирусом русофобии... они очевидно по команде из НАТО совсем страх потеряли и стали резко борзеть...