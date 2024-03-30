Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    к 17-летней приставал  - и педофил?Гражданин Индии д...
  • Людмила Редько
    Почти год прошел, что-то долго телилисьОскорбившего губе...
  • Виктор Скопинцев
    Там был не один дурачок, а несколько. Где другие?Оскорбившего губе...

В Москве несовершеннолетнюю изнасиловали и развратили в пункте выдачи «Озон»

В Москве несовершеннолетнюю изнасиловали и развратили в пункте выдачи «Озон»

С подозреваемым девушка недавно познакомилась в мессенджере «Телеграм». .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
В России русские культурные, законопослушные, терпеливые, толерантные... про Кровную Месть уже забыли... Вот и едут к нам разные таджики, способные на террор в нашей стране, и могущие тяжелораненного русского - полосовать ножом по горлу и снимать это на видео... И самое страшное и ужасное - для Тимати и Манижи это  даже недостойно внимания, для них неприемлемы методы как беглецов-террористов ловили в весеннем лесу...  Таджики уже больные люди и все они завербованные штатами и заражены религиозным вирусом русофобии... они очевидно по команде из НАТО совсем страх потеряли и стали резко борзеть...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх