4 процента Колокольцева? Гастарбайтеры едва не поколотили депутата Госдумы

Сергей

За нож в кармане - этим же ножом на ленточки и резать тварей!!!!!! А лучше поставить в городах оргомные мясорубки, и тВСЕХ любителей гулять по стране с ножиком в кармане - пускать на фарш для бездомных и голодающих жтвотных!!!!!!!!