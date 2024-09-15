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«Нынешний «Спартак» может побороться за первые места в РПЛ»

«Нынешний «Спартак» может побороться за первые места в РПЛ»

Летом футбольный клуб «Спартак» возродил свою вторую команду, которая играет во второй лиге. Ее главным тренером назначили Дмитрия Комбарова, чемпиона России – 2017 в составе красно-белых, отыгравшего за них девять лет.

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