«Нынешний «Спартак» может побороться за первые места в РПЛ»

Летом футбольный клуб «Спартак» возродил свою вторую команду, которая играет во второй лиге. Ее главным тренером назначили Дмитрия Комбарова, чемпиона России – 2017 в составе красно-белых, отыгравшего за них девять лет.
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