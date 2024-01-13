«У меня все мужчины мигранты» — Анфиса Чехова рассказала о своих пристрастиях 

Телеведущая Анфиса Чехова пользуется большой популярностью среди мужского населения страны. Оно и понятно, долгое время она вела пикантное шоу на ТВ «Секс с Анфисой Чеховой», где в самых мельчайших подробностях рассказывала зрителям об искусстве занятия любовью.