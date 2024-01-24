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Эсминцы РТР/РЭБ для ВМС США

Эсминцы РТР/РЭБ для ВМС США

Четыре эсминца станут тестовыми для ВМС. Общая стоимость программы – 17 миллиардов долларов по модернизации эсминцев блок II A в области радиоэлектронной борьбы, как сообщил менеджер программы модернизации эсминцев, капитан 1-го ранга Тим Мур.

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