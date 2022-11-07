Charles River отжалась от дна, квартальный отчет не подкачал" data-cke-saved-src=Американская компания Charles River Laboratories, обеспечивающая фармацевтическую отрасль необходимыми для исследований и разработок продуктами и услугами, ранее отчиталась за третий квартал.
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