РБК: российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ100 из-за западных санкций

РБК: шесть российских авиаперевозчиков столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ100 из-за западных санкций<strong>Операторы самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146.