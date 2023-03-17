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РБК: российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ100 из-за западных санкций

РБК: российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ100 из-за западных санкций

РБК: шесть российских авиаперевозчиков столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ100 из-за западных санкций<strong>Операторы самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146.

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