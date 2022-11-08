В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о краже металлических изделий с территории фермы

Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей в возрасте 32 и 34 лет по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».