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«Непрофессионализм поражает»: Генерал ВСУ раскритиковал окружение Зеленского

«Непрофессионализм поражает»: Генерал ВСУ раскритиковал окружение Зеленского

В ходе визита на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку, нарушив правила безопасности, заявил заместитель секретаря Совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

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