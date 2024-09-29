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Бен Стиллер: «Джулиус Рэндл вернул победы в Нью-Йорк»

«Джулиус Рэндл тащил на себе «Никс», когда пришел в команду. Вернул победы в Нью-Йорк. Никто не знает, на что были бы способны «Никс» образца января 2024 года в этом сезоне.

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