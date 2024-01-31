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Рудковская ответила Тутберидзе на ее слова про дисквалифицированную Валиеву

Рудковская ответила Тутберидзе на ее слова про дисквалифицированную Валиеву

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала в своем Telegram-канале слова тренера Этери Тутберидзе про дисквалификацию Камилы Валиевой и заявила, что в тренерском штабе должны были взять вину на себя, а не сваливать ее на несовершеннолетнюю спортсменку.

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